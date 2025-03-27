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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الخميس 27 مارس 2025

02:51 م الخميس 27 مارس 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4896 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4964 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4343 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3723 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 34748جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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