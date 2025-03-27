كيف تدفع زكاتك عن طريق المحافظ الإلكترونية؟

كتبت- آية محمد:

مع انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، أصبح من السهل على الأفراد دفع الزكاة والصدقات عبر المحافظ الإلكترونية، حيث تعد وسيلة سريعة وآمنة للتبرع للمؤسسات الخيرية المختلفة.

وتتيح شركات الاتصالات الأربعة "إي آند، وأورنج، وفودافون، و"وي" " خدمة التبرع للمؤسسات الخيرية.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية كيفية التبرع عن طريق المحافظ الإلكترونية:

إي آند كاش

1 - افتح التطبيق.

2 - اضغط على التبرع، ثم اختر المؤسسة التي تريد التبرع لها.

3 - حدد نوع التبرع.

4 - أدخل قيمة المبلغ الذي تريد التبرع به.

5- أدخل الرقم السري .

أورنج كاش

يمكنك التبرع لأكثر من 40 مؤسسة خيرية مثل مؤسسة بهية، مصر الخير، مستشفى 57357، بنك الطعام، وذلك عن طريق استخدم تطبيق أورنج كاش واختيار خدمة التبرعات، ثم تحديد الجهة والمبلغ وإدخال الرقم السري.

أو اطلب #7115#.

ويتم تطبيق متوسط رسوم تتراوح بين 1 إلى 16 جنيهًا وفقًا لمبلغ التبرع وجهة التبرع.

فودافون كاش

يمكنك التبرع عبر تطبيق "انا فودافون" باختيار التبرعات، ثم تحديد الجهة وإدخال المبلغ والرقم السري.

أو اطلب #9*، ثم اختر الخدمات.

واختر خدمة التبرع.

ثم اختر المؤسسة التي ترغب في التبرع لها.

ثم أدخل مبلغ التبرع.

وأدخل الرقم السري لتأكيد العملية، وسيتم تأكيد التحويل .

وي باي

1- افتح تطبيق " We Pay" باستخدام رقم الموبايل والرقم السري.

2- اختر دفع الفواتير ثم التبرعات.

3- ستظهر قائمة بالمؤسسات الخيرية المتاحة، اختر الجهة التي تريد التبرع لها.

4- حدد نوع التبرع ثم أدخل رقم الموبايل للتأكيد.

5- اضغط استمرار وحدد قيمة التبرع.

6- راجع ملخص العملية ثم اضغط تأكيد.

7- أدخل الرقم السري.

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