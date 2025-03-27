خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار زيت عباد الشمس وارتفاع الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض أسعار زيت عباد الشمس، والمكرونة، والعدس، والدواجن، والبيض، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يقفز خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس

انخفاض الجبن الأبيض والرومي.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات