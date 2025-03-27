وزير البترول يوجة "إبيسكو" للخدمات البترولية بوضع خطة لتحسين الأداء المالى وتقليل التكاليف

كتبت- دينا كرم:

أكد كريم وزير البترول والثروة المعدنية أن مستهدفات الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تضمن توحيد منابع المشتريات بهدف تقليل التكاليف الحكومية، موجهاً شركة "إبيسكو" للخدمات البترولية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنها الهيئة المصرية للشراء الموحد لمراجعة عقود الشراء وعليه وضع خطة لتحسين الأداء المالى وتقليل التكاليف.



وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير في إجتماع أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للخدمات البترولية "إبيسكو" لمناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة عن عام 2024، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأكد بدوى أن العنصر البشرى هو أهم دعائم العمل فى قطاع البترول ودونهم لا يمكن تحقيق أى نجاحات، مشيراً إلى أهمية الاستمرار فى ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأصيلها فى أذهان العاملين بالقطاع.



كما وجه الوزير بالاهتمام بتوريد عمالة فنية من الإناث وتوفير الفرصة لهم اعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص والتنوع.

وأكد أحمد شحاتة، رئيس إبيسكو، أن الشركة توفر العمالة الفنية وغير الفنية لمواقع العمل البترولى المختلفة بالإضافة إلى عملها فى أنشطة خدمات التغذية والتوريدات ونقل العاملين والمواد البترولية وتقديم الخدمات المساعدة لعمليات الحفر والاستكشاف والصيانة والتسويق.

وأشار إلى عقد 12 اجتماعاً توعوياً بأهمية السلامة والصحة المهنية وإجراء 168 جولة لتفقد تنفيذ إجراءات السلامة بالإضافة إلى تنفيذ 8 تجارب وهمية فى ذات المجال، ولفت إلى نجاح الشركة فى عدم تسجيل أى اصابات عمل داخل الشركة خلال العام.

كما تم الحصول على الموافقة البيئية لمرحلة المعالجة البيولوجية بمحطة معالجة المياه الملوثة المصاحبة لأعمال الحفر وتم تنفيذ 22 عملية رصد بيئى بالمحطة بغرب بورسعيد من قبل جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة ومحطة الصرف MK.

وأضاف أنه تم معالجة 720 ألف متر مكعب من المياه الملوثة المصاحبة لأعمال الحفر، وأن إبيسكو توفر عمالة لـ 44 شركة من شركات قطاع البترول وتحظى شركة جابكو بالنصيب الأكبر من العمالة تليها شركة خالدة، كما تم اجراء برامج تدريبية لأكثر من 400 عامل.