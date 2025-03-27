قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الخميس، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2870 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3690 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4305 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4920 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 34440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 49200 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 153012 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 246000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.11% إلى نحو 3052 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.