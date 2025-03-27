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الإحصاء: 27.8 % زيادة في قيمة المعاشات المنصرفة خلال العام المالي الماضي

01:00 م الخميس 27 مارس 2025

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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كتبت- دينا خالد:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة خلال العام المالي الماضي 2023- 2024 بنسبة 27.8%إلى 179.5 مليار جنيه مقابل 140.5 مليار جنيه عام 2022-2023.

وجاء ذلك وفقَا للنشرة السنوية " لإحصاءات الخدمات البريدية " عـام 2023/ 2024 التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم، وجاءت أهم مؤشرات النشرة كالآتي:

- صندوق التوفير

بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 121.5 مليار جنيه خلال " 2023 /2024 " مقابل 130.7 مليار جنيه خلال " 2022 / 2023 "، بانخفاض بلغت نسبته 7.0 %.

- الحسابات الجارية

بلغت قيمة المبالغ المودعة 249.5 مليار جنيه خلال" 2023/2024" مقابل 164.5 مليار جنيه خلال " 2022/2023"، بزيادة بلغت نسبتها 51.7 %.

- الطوابع المباعة والنماذج

بلغت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 335,8 مليون جنيه خلال "2023/2024" مقابل 366 مليون جنيه عـام "2022/ 2023"، بانخفاض بلغت نسبته 8.2%.

- وحدات الخدمات البريدية

بلغ عدد المكاتب البريدية 4643 مكتب خلال "2023/ 2024" مقابل 4412 مكتب خلال " 2022/ 2023"، بزيادة بلغت نسبتها 5.2%.

- خدمة الدفع الإلكتروني

بلـغ عـدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني التي تـؤدي خدمـة على مستوى الجمهورية 9286 وحدة خلال "2023 /2024" مقابل 8824 وحدة عام "2022/ 2023"، بزيادة بلغت نسبتها 5.2% "وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.

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المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المعاشات الخدمات البريدية
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