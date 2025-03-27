الإحصاء: 27.8 % زيادة في قيمة المعاشات المنصرفة خلال العام المالي الماضي
كتبت- دينا خالد:
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة خلال العام المالي الماضي 2023- 2024 بنسبة 27.8%إلى 179.5 مليار جنيه مقابل 140.5 مليار جنيه عام 2022-2023.
وجاء ذلك وفقَا للنشرة السنوية " لإحصاءات الخدمات البريدية " عـام 2023/ 2024 التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم، وجاءت أهم مؤشرات النشرة كالآتي:
- صندوق التوفير
بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 121.5 مليار جنيه خلال " 2023 /2024 " مقابل 130.7 مليار جنيه خلال " 2022 / 2023 "، بانخفاض بلغت نسبته 7.0 %.
- الحسابات الجارية
بلغت قيمة المبالغ المودعة 249.5 مليار جنيه خلال" 2023/2024" مقابل 164.5 مليار جنيه خلال " 2022/2023"، بزيادة بلغت نسبتها 51.7 %.
- الطوابع المباعة والنماذج
بلغت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 335,8 مليون جنيه خلال "2023/2024" مقابل 366 مليون جنيه عـام "2022/ 2023"، بانخفاض بلغت نسبته 8.2%.
- وحدات الخدمات البريدية
بلغ عدد المكاتب البريدية 4643 مكتب خلال "2023/ 2024" مقابل 4412 مكتب خلال " 2022/ 2023"، بزيادة بلغت نسبتها 5.2%.
- خدمة الدفع الإلكتروني
بلـغ عـدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني التي تـؤدي خدمـة على مستوى الجمهورية 9286 وحدة خلال "2023 /2024" مقابل 8824 وحدة عام "2022/ 2023"، بزيادة بلغت نسبتها 5.2% "وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.
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