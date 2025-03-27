

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 27-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء في مصر.

يذكر أن سعر الذهب استقر بحلول التعاملات المسائية الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 27-3-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4875 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4265 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3656 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2844 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2031 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 151608 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 34120 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميا بنسبة 0.13% إلى نحو 3016 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.