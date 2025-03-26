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"راية القابضة" توضح حقيقة وجود مفاوضات سعودية لشراء حصة حاكمة

04:45 م الأربعاء 26 مارس 2025

راية القابضة

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كتبت- أمنية عاصم:
أوضحت مجموعة راية القابضة حقيقة تداول أنباء بشأن وجود مفاوضات سعودية للاستحواذ على حصة مسيطرة في الشركة".
وأكدت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وتأسست شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عام 1999. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2005.


وهي متخصصة في العمل بمجالات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد مراكز البيانات ومراكز الاتصالات والمباني الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والنقل البري وإعادة تدوير البلاستيك ووسائل الدفع الإلكتروني باعتبارها الشركة الأم لإحدى عشر شركة تزاول أنواعًا مختلفة من الأنشطة وتحقق نجاحًا ملحوظًا في جميع قارات العالم.




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راية القابضة مفاوضات سعودية شراء حصة حاكمة
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