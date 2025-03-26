سعر البامية يقفز فوق الـ 100 جنيه بشكل مفاجئ .. فما الأسباب؟

كتبت- دينا كرم:

قفزت أسعار البامية في الأسواق إلى مستويات مرتفعة، حيث تراوحت بين 100 و120 جنيهًا للكيلو في بعض أسواق التجزئة، بينما تراوح سعرها في سوق الجملة بين 70 إلى 75 جنيهًا، بحسب ما قاله حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية "لمصراوي".

وأوضح النجيب أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر البامية هو أنها ليست في موسمها الطبيعي لذلك فهناك نقص في المعروض منها بالأسواق، حيث يبدأ موسم حصادها المعتاد خلال فصل الصيف، وتحديدًا في شهر مايو.

وأشار النجيب إلى أن المعروض حاليًا في الأسواق من إنتاج الصوب الزراعية، التي يتم فيها التحكم في درجة الحرارة وظروف الزراعة، مما يسمح بزراعة محاصيل خارج مواسمها الطبيعية، ولكن بتكاليف إنتاج مرتفعة تنعكس على الأسعار النهائية للمستهلكين.

وتوقع النجيب انخفاض أسعار البامية تدريجيًا مع حلول شهر مايو، حيث يزيد الإنتاج الطبيعي خلال موسمها، مما يؤدي إلى تراجع الأسعار نتيجة ارتفاع المعروض في الأسواق.

اقرأ أيضًا:

الشعبة: الإقبال على الأسماك المملحة يدفع أسعار الدواجن للتراجع

الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي للمصانع والأنشطة التجارية في 2025