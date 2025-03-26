الشعبة: 30% زيادة في مبيعات اللحوم الحمراء خلال رمضان

كتبت- دينا كرم:

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية "لمصراوي"، إن أسواق اللحوم الحمراء شهدت انتعاشًا في المبيعات بنسبة 30% خلال شهر رمضان.

وأرجع وهبة تلك الانتعاشة إلى زيادة الإقبال على شراء اللحوم في رمضان بنسبة 50% مقارنة بالفترات السابقة، التي شهدت ركودًا نسبيًا.

وأضاف وهبة أنه من المعتاد خلال شهر رمضان أن يكون هناك حركة في البيع والشراء، بالتالي انتعاش المبيعات، خاصة في النصف الأول من الشهر، ثم يتراجع الإقبال تدريجيًا إلى معدلاته الطبيعية حتى نهاية الشهر.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم تشهد استقرارًا عند نفس مستوياتها دون أي زيادة، حيث أن اللحوم البلدي تتراوح بين 400 و450 جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعر اللحوم الحية المستوردة ما بين 350 و400 جنيه، فيما تتراوح أسعار اللحوم الجيبوتية والسودانية بين 280 و300 جنيه.

وأوضح أن اللحم البلدي المجمد يصل سعره إلى 250 جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعر اللحم البرازيلي المجمد 300 جنيه.

وأكد وهبة على عدم رفع الجزارين للأسعار خلال الفترة التي شهدت زيادة في الطلب، وذلك لأنهم ليس من مصلحتهم رفع الأسعار، حيث يسعون إلى الاستفادة من زيادة الطلب والبيع بدلًا من معاناة الركود.

كما أكد على أن الأسعار ستظل مستقره الفترة المقبلة دون أي تغيرات، واستبعد حدوث إنخفاض في الأسعار مع تراجع الإقبال.

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