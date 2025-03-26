الشعبة: الإقبال على الأسماك المملحة يدفع أسعار الدواجن للتراجع

كتبت- آية محمد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية "لمصراوي" إن أسعار الدواجن تشهد انخفاضًا خلال الفترة الحالية، حيث تراجعت إلى 93 و94 جنيهًا للكيلو في المزرعة، بعد أن وصل الكيلو إلى 100 جنيه في الفترة الماضيه.

وأرجع السيد هذا الإنخفاض إلى ضعف الإقبال على شراء الدواجن وزيادة الطلب على الأسماك المملحة بمناسبة عيد الفطر، مشيرًا إلى أن هذا التراجع في الأسعار ليس بالقدرالذي يتمناه المواطنون، حيث كان من المفترض أن تنخفض الأسعار أكثر من ذلك مع تراجع الإقبال على شرائها.

وأضاف السيد، أنه لا يمكن توقع مزيد من الانخفاضات وسط ضعف الإقبال، حيث أنه لا توجد آليات ضبط واضحة بالسوق.

وشدد السيد، على ضرورة وجود آليات واضحة لضبط السوق للحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشار السيد، إلى أن أسعار الدواجن البيضاء تتراوح بين 93 و94 جنيهًا في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر 103 و104 جنيهًا، بينما تسجل أسعار الدواجن البلدي 113 و114 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 125 جنيهًا، وأسعار الدواجن البلدي الساسو تتراوح بين 84 و85 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر 98 جنيهًا.

وفيما يتعلق بأسعار البيض، أوضح السيد أن الأسعار مستمرة في الارتفاع، حيث وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى 160 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأبيض 158 جنيهًا.

وأكد السيد أن هذا الارتفاع غير مبرر، مشيرًا إلى أن زيادة الطلب على البيض لا تبرر وصول أسعاره إلى هذه المستويات.

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