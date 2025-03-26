لماذا لم يتم تغطية إكتتاب "بلتون القابضة" بنسبة 100% ؟

كتبت- أمنية عاصم:

يرى محللون أسواق المال تحدثوا لـ " مصراوي" أن إكتتاب بلتون القابضة لزيادة رأسمال من 10.92 مليار جنيه إلى 21.67 مليار جنيه بزيادة 10.75 مليار جنيه لم يصل لـ 100% لإجمالي الأسهم المطروحه؛ نظرًا لعدم وجود فارق سعري كبير بين سعر السهم في الاكتتاب مقارنة بالسعر على شاشة التداول.

أعلنت شركة بلتون القابضة أمس، نتائج المرحلة الأولى من عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال، حيث تم تغطية 4,950,772,631 سهماً، بنسبة 92.11% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة والبالغ 5,375,000,000 سهم، وذلك مع انتهاء الاكتتاب في 24 من مارس 2025.وأكدت أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من الاكتتاب فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويذكر أن شركة “بلتون القابضة” قامت بفتح باب الاكتتاب لزيادة رأسمال من 10.92 مليار جنيه إلى 21.67 مليار جنيه بزيادة 10.75 مليار جنيه. اعتبارًا من 4 مارس حتى يوم 24 مارس. حيث بلغ قيمة الاكتتاب البالغة 2 جنيه للسهم.

وقال عامر عبد القادر ، رئيس قطاع السمسرة بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السبب الرئيسي وراء عدم وصول إكتتاب بلتون لـ 100% إلى عدم وجود فارق سعري كبير بين سعر السهم السوقي مقارنة بسعره في الاكتتاب. فالقيمة الاسمية للسهم تبلغ جنيهان، بينما كان سعره على الشاشة يدور حول 2.18 جنيه حينها ( وقت إجراء الإكتتاب)؛ مما جعل المستثمرين يفضلون شراء الأسهم مباشرة من السوق بدلًا من الدخول في الاكتتاب.

وأضاف أن عدم وجود فرق سعرين بين سعر السهم في حق الاكتتاب وسعره على الشاشة بجانب " المود " الحالي خلال شهر رمضان ؛ جعل هناك مستثمرين غير راغبين في تجميد السيولة المالية لشراء أى حق الاكتتاب بشكل عام ( ليس فقط في بلتون وإنما بشكل عام).

ولفت عبد القادر إلى أن السوق يشهد حاليًا العديد من الفرص الاستثمارية الجذابة، مثل عروض زيادة رأس المال في بعض البنوك، والتي قدمت عوائد مجزية للمساهمين. على سبيل المثال، قدم بنك أبو ظبي الأول سهمًا مجانيًا لكل سهم ؛ ما جعله خيارًا أكثر جذبًا للمستثمرين مقارنة بحق اكتتاب شركة بلتون.

وأكد أن "بلتون " كشركة شهدت نجاحات عديدة على مدار الأعوام الماضية والعمل على إعادة هيكلتها الذي دام خلال 3 أعوام الماضية؛ لذلك نرى أنه بعد إعادة الهيكلة وأرباحها التى بدأت بالوضوح بشكل قوي؛ سيؤدي ذلك لدعم سعر السهم السوقي نحو الصعود مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

واستكمل عبد القادر أنه على خلاف ذلك هناك بعض المستثمرين الذين أقبلوا على الشراء في حق الإكتتاب؛ مدعومًا بهذه الخطط التوسعية والنمو المحقق في القوائم المالية؛ بما يدعم توقعاتهم في وصول تلك الورقة المالية لـ 3.5 جنيه للسهم خلال نهاية العام الحالي أو القادم (كشكل من أشكال الاستثمار طويل الأجل).

أداء السهم خلال العام الماضي

أوضح أن أقصى مستوى سعري حققه سهم شركة " بلتون " خلال العام الماضي كان يتراوح في نطاق 3 جنيهات تقريبًا. ( وخلال العام الأسبق 2023 تراوح أقصى مستوى للسهم عند نطاق 4 جنيهات) وكانت آخر مرة استطاع تجاوز فيها سعر السهم مستوى 10 جنيهات خلال عام 2017، أي منذ نحو 7 سنوات.

ماذا بعد انتهاء الاكتتاب؟

توقع عبد القادر، أن يشهد سهم "بلتون" أداءً مختلفًا بعد إتمام إجراءات زيادة رأس المال بالكامل، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت تحقق أرباحًا قوية بعد عملية إعادة الهيكلة التي استمرت لمدة ثلاث سنوات. كما أن توسعاتها واستثماراتها، مثل تمويل مشروعات ضخمة كحديقة الحيوان الجديدة و استاد النادي الأهلي، تعكس قدرتها على تحقيق نمو قوي في المستقبل.

وترى رشا محسب، مدير عام شركة سفير لتداول الأوراق المالية، أن شركة بلتون قامت بزيادة رأسمالها خلال 2023 بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه إلا أن سعر السهم على الشاشة حينها كان يتراوح بين 3 لـ 4 جنيهات بينما حق الاكتتاب بجنيهين؛ بما ساهم في إغراء المتعاملين لدخول الإكتتاب مقارنة بالزيادة الحالية.

ويذكر شركة بلتون قامت بزيادة رأسمال الشركة، خلال 19 يوليو 2023، أن قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 926.957 مليون جنيه إلى 10.926 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليار جنيه موزعة على عدد 5 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد.

وأوضحت أنه في سوق الأسهم، تمثل الاكتتابات العامة وسيلة رئيسية للشركات لجمع التمويل اللازم لتوسيع أعمالها أو سداد ديونها. لكن في بعض الحالات، قد تواجه الشركات تحديات عندما لا تجد مستثمرين راغبين في شراء الأسهم المطروحة؛ ما يؤدي إلى فشل الاكتتاب.

ولتجنب هذه المشكلة، طورت البورصة آلية جديدة تُعرف باسم "فترة الطرح"، والتي تتيح للمساهمين القدامى بيع حقوق الاكتتاب في السوق في حال عدم امتلاكهم سيولة مالية كافية لدخول الاكتتاب. فبدلاً من الاكتتاب مباشرة، يمكن للمساهمين القدامى بيع حقوقهم لمستثمرين آخرين ( غير متواجدين بالشركة ) يرغبون في دخول إكتتاب الشركة.

وتابعت أن سهم شركة بلتون منذ إكتتاب زيادة رأسمال الماضي في 2023 لم تستطيع الورقة المالية الصعود لتلك المستويات المحققة خلال اكتتابها حينذاك؛ و أرجعت الأمر لزيادة عدد أسهم الشركة الذي أصبح كثير في السوق بما يصعب حركة صعوده.