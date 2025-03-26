وزير البترول يشهد أعمال الجمعية العامة لشركة "إيبروم" لاعتماد نتائج عام 2024

كتبت- دينا كرم:

شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات ( إيبروم ) ذراع قطاع البترول المتخصص في إدارة وتشغيل وصيانة المشروعات البترولية ذات التكنولوجيا المتقدمة، وذلك لمناقشة واعتماد نتائج أعمال عام 2024، مشيداً بقدرة الشركة على أن تكون سفيراً قوياً للتوسع بالأسواق الخارجية فى أفريقيا ومنطقة الخليج و أوروبا، مؤكداً أهمية تعزيز التكامل بين شركات القطاع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة .

وخلال الاجتماع وجه بدوي الشركة بتعظيم الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج التدريب والشهادات المعتمدة، مما يسهم في رفع الكفاءة المهنية والقدرة التنافسية للشركة.

و أشار إلى وضع آلية وخطة مستقبلية تهدف إلى تعزيز تنافسية شركة "إيبروم" في الأسواق الخارجية، من خلال التوسع في المشروعات الخارجية والتسويق لقدرات الشركة من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية والتواصل مع البعثات الدبلوماسية بالقاهرة لعرض فرص التعاون ، مؤكدا تقديم الدعم الكامل لشركة "إيبروم" لتحقيق انطلاقة قوية نحو الأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق مع الجامعات المصرية والمدارس الفنية المتخصصة في هذا المجال، لتأهيل الطلاب وفق الاحتياجات العملية للصناعة بما يساهم في الاستفادة القصوى من قدراتهم في تطوير الصناعة البترولية و إعداد جيل جديد من الكوادر الفنية المؤهلة .

كما أضاف بدوي أن شركة "إيبروم" تمتلك الإمكانيات والقدرات لتكون الذراع التنفيذي للشركات العالمية لسوق البترول في أفريقيا، مشيداً بتميز الشركة في مجال التشغيل والصيانة للمشروعات البترولية، خاصة في ظل تفردها إقليمياً بهذا النشاط الحيوي .

و استعرض حسام أسعد، رئيس شركة إيبروم، نتائج أعمال الشركة لعام 2024، حيث حققت ايبروم صافي ربح قياسي هو الأعلى فى تاريخها بإجمالى 1.096 مليار جنيه، مقارنة بـ 697 مليون جنيه في العام السابق، مسجلةً زيادة قدرها 57%. كما أشار إلى أن عام 2024 يمثل بداية انطلاق الشركة دولياً ، حيث تم توقيع عدة عقود واتفاقيات لمشروعات بترولية دولية، وبما يعزز قدرة الشركة على التوسع فى نطاق أعمالها بالأسواق الدولية في مجالي التشغيل والصيانة.

و أوضح نجاحات الشركة فى الانطلاق دولياً خارج مصر من خلال حصول الشركة على أولى عقودها الخارجية فى أكتوبر 2024 بالتعاقد مع شركة نيتكو النيجيرية (NETCO) المملوكة لهيئة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) و ذلك للقيام بتشغيل و صيانة مصفاة تكرير بورت هاركورت بدولة نيجيريا بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني بمعملي التكرير والبتروكيماويات بوارى و كادونا بنيجيريا و هذه الإنجازات تؤكد التزام إيبروم بتوسيع أعمالها وتعزيز قدراتها في السوق النيجيرية .

وأضاف أن إيبروم وقعت مذكرات تفاهم مع شركات عالمية مثل Technip Energies الإيطالية و IFPT الفرنسية و METI الكندية لتعزيز التعاون في التشغيل والصيانة والتدريب والتحول الطاقي و التحول الرقمي بما يفتح مجالات عمل جديدة داخليا وخارجيا.

وأشار إلى أنه في عام 2024، حققت شركة إيبروم إنجازات بارزة في زيادة إنتاج عملائها من خلال تحسين كفاءة تشغيل المشروعات البترولية، مستفيدةً من البنية التحتية والمرافق القائمة حيث ساهمت الشركة فى إنجاز مشروع توسعات ميدور و زيادة طاقة التكرير إلى 160,000 برميل يوميًا، مع تحسين جودة المنتجات وفقا لمواصفات "Euro 5". .

وأضاف أنها واصلت نجاحاتها فى تشغيل و صيانة معمل الشركة المصرية للتكرير بكامل طاقته الإنتاجية، محققةً إنتاجية عالية مع تقليل الفاقد إلى 0.91%.

وأشار إلى أنه في موقع مليحة التابع لشركة عجيبة، تم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 30 مليون قدم مكعب يوميًا، بالإضافة إلى المتكثفات والزيت الخام، وفى شركة إيلاب استطاعت إيبروم أن تحقق أعلى مستويات إنتاج الألكيل بنزين الخطي منذ تأسيس الشركة ليصل إلى 130.1 ألف طن ، كما عززت إنتاجية البنزين العطري والبرافين الخطي.

وتابع أنه في أسيوط لتكرير البترول، تم رفع إنتاجية البنزين عالي الأوكتان إلى 660 طنًا يوميًا، باستخدام تقنيات حديثة لزيادة القيمة المضافة من النافتا الثقيلة، كما حافظت إيبروم على جاهزية شركة استيرنكس و تحقيق الخطة السنوية و تشغيل و إدارة صيانة مصنع الأسفلت الجديد بالسويس و تشغيل و صيانة المستودعات الاستراتيجية المملوكة للهيئة و كما حرصت إيبروم على تشغيل وإدارة الصيانة لمرسى السادات البحرى بالعين السخنة .

وأضاف أن إيبروم تشارك فى التمثيل عن المالك وتقديم الاستشارات الفنية فى مجموعة من المشروعات الاستراتيجية مثل شركة أسيوط الوطنية لتكرير البترول أنوبك و مجمع التفحيم الجديد بشركة السويس لتصنيع البترول فى تنفيذ جميع مراحل المشروع بداية من الدراسات الهندسة ووصولا إلى تجارب التشغيل استعدادا لجاهزية التشغيل

و اضاف أنها تقدم العديد من الخدمات المتميزة و المتنوعة فى مجالات إدارة المشروعات و خدمات الدعم الفنى لشركات القطاع، ففى شركة أموك تقوم إيبروم بتقديم تخطيط الصيانة و إدارة العمرات ودراسات الاعتمادية و خدمات التفتيش الهندسى و ترشيد الطاقة، وفي شركة السويس لتصنيع البترول تنفذ إيبروم مشروع سلامة العمليات وتكامل الأصول بالتعاون مع شركة TUV Nord العالمية.

بالإضافة إلى RCM و RBI و فى شركة النصر للبترول مثلت الشركة المالك فى مراحل ما قبل التشغيل والتشغيل الأولى لوحدة تقطير المتكثفات الجديدة (CDU4) كما تقوم إيبروم بدور الاستشاري في مشروعات أنظمة الكشف عن الحريق والإطفاء لتأمين 69 مبنى و 59 محطة كهرباء كمرحلة أولى و 19 صهريج كمرحلة ثانية كما تتولى إيبروم كمقاول متكامل لتنفيذ أعمال تعديلات الوحدة 100 بشركة أسبك.

وأشار إلى أن إيبروم تولى إهتماما بالغا بتنفيذ مشروعات التحول الرقمى فى إدارة مشروعات الاسكادا لصالح شركتى أنابيب البترول و جاسكو لمراقبة الخطوط و الكشف المبكر عن الكسور و منع التسريب و كذلك تطوير غرف البلوف ومراقبة خطوط نقل المنتجات من خلال مراكز التحكم الرئيسية.

وأكد على أنه تنفيذا لرؤية وزارة البترول فى تطوير الأصول فقد قامت إيبروم بتحديث البيانات الفنية من خلال تنفيذ مجسمات ثلاثية الأبعاد بتقنية المسح الضوئي بالليزر 3D Modelling كما قامت الشركة بتطوير عملياتها الداخلية واستغلال مشروعات التحول الرقمى و نظم المعلومات في إنشاء بوابة الخدمات الرقمية للعاملين بغرض الاستغناء عن النماذج الورقية تماما و كذلك رقمنة دورة العمل بالشركة.

وأشار إلى أن الشركة أسهمت فى مجال ترشيد الطاقة من خلال دورها فى مركز التميز للتحول الطاقى من خلال تنفيذ تدريب عملى و نظرى لقطاع الطاقة فى مصر وتقديم الخدمات الاستشارية لقطاعات الطاقة من خلال شركات عالمية مثل منظمة JICA اليابانية و تفعيل برنامج تعاون بين مركز التميز وشركة Carbon Limits، للتركيز على خفض انبعاثات الميثان و تنفيذ حملة الكشف وتقدير كميات انبعاثات الميثان بالتعاون مع شركة Bureau Veritas باستخدام تكنولوجيا الطائرات بدون طيار.

و أشار إلى أنه إيمانا من الشركة فى القيام بدور هام فى مشروعات حماية البيْة فقد قامت الشركة بتقديم إسهامات متميزة في تنفيذ مشروعات مراقبة الانبعاثات على المداخن فى شركات العامرية للبترول و ميدور و المصرية للتكرير.

وتابع أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات، حققت الشركة أكثر من 5.4 مليون ساعة عمل آمنة في 2024، دون تسجيل إصابات أو وفيات، مع التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة.

كما أكد على دور الشركة فى تعزيز دور المرأة وتمكينها من الأدوار القيادية والتي ساهمت بشكل فعال في العديد من قطاعات الشركة الفنية و الإدارية.

كما أشار لتركيز إيبروم على الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية التي تمثل رأسمال الشركة الحقيقى و اتضح أثر ذلك فى اجتياز شباب إيبروم لبرامج الوزارة في تأهيل القيادات الشابة و المتوسطة وكذلك الالتحاق ببرامج تدريب معهد البترول الفرنسي و كذلك حصول 127 موظف على الدراسات العليا لإدارة الأعمال.

وفي مجال المسؤولية المجتمعية، أشار إلى أن الشركة ساهمت في مشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المجتمع المحلي، مع التركيز على القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية من خلال تنظيم القوافل الطبية ودعم لمستشفى سرطان الأطفال بالأسكندرية و دعم المجلس الطبي الأعلى لقطاع البترول و شراء حضانات و أجهزة طبية وتنمية وإعادة تأهيل منازل و قرى حلب و أبو مسعود خالد بن الوليد بالعامرية بالتعاون مع جمعية الأورمان و رفع كفاءة مستشفى العامرية العام بالإسكندرية .