أول امرأة ترأس المصرية للاتصالات.. ماذا نعرف عن لبنى هلال؟

كتبت- آية محمد:

تولت لبنى هلال التي تمتلك خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 30 عاما رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات لتكون أول سيدة تشغل هذا المنصب بالشركة.

كانت المصرية للاتصالات أعلنت أمس إجراء تغييرات في مجلس إدارتها، وذلك بتولي لبنى هلال منصب رئيس مجلس الإدارة، خلفاً لماجد عثمان، والذي شغل هذا المنصب لنحو تسع سنوات منذ عام 2016 بعد أن شغلت هلال عضو مستقل بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات منذ 2019.

ماذا نعرف؟

- تعد هلال ثاني أقوى شخصية نسائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة عام 2016.

- انضمت إلى البنك المركزي عام 2004 لرئاسة وحدة إصلاح قطاع البنوك.

- في 2011 أصبحت أول امرأة تُعين نائبًا ثانيًا لمحافظ البنك المركزي قبل أن تستقيل في 2013.

- عملت في البنك العربي الإفريقي الدولي بقسم الاستثمار والتمويل الدولي.

- عملت في البنك المصري الأمريكي بقسم الأسواق المالية.

- انضمت إلى المجموعة المالية هيرميس القابضة "EFG-Hermes"، حيث أصبحت أول مديرة تنفيذية للصيرفة الاستثمارية.

- قادت فريقًا من المصرفيين وتخصصت في عمليات الدمج والاستحواذ، وإنشاء أدوات الدخل الثابت، وتحويل الأصول إلى أوراق مالية.

وشغلت مناصب أخرى:

- رئيسة ومديرة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، وساهمت في تنشيط السوق العقاري المصري.

- نائب رئيس المعهد المصرفي المصري، ذراع التدريب الرسمية للبنك المركزي المصري.