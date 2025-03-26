الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي للمصانع والأنشطة التجارية في 2025

كتبت- دينا كرم:

مع توسع الدولة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، تسعى العديد من المصانع والأنشطة التجارية للاستفادة من هذه الخدمة الحيوية، مما يستدعي استيفاء مجموعة من المستندات والإجراءات لضمان التوصيل السريع والآمن.

ويرصد "مصراوي" في هذا التقرير، الأوراق المطلوبة لكلا القطاعين التجاري والصناعي، بالإضافة إلى الخطوات التي تمر بها عملية التعاقد، بدءًا من تقديم الطلب وحتى تشغيل الخدمة، بحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.

المستندات والأوراق المطلوبة الخاصة بالأنشطة التجارية والمخابز

صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية (الأصل للاطلاع).

إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع).

ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.

صورة من السجل التجاري (الأصل للاطلاع).

صورة من البطاقة الضريبة (الأصل للاطلاع).

صورة من رخصة مزاولة النشاط.

إيصال سداد تأمين العداد حسب سعته.

ايصال سداد تأمين الاستهلاك.

المستندات والأوراق المطلوبة الخاصة بالعميل الصناعي

السجل التجاري للعميل.

البطاقة الضريبية للعميل.

رخصة مزاولة المهنة.

إثبات الملكية.

إثبات شخصية المتعاقد أو المفوض بالتوقيع.

إجراءات التعاقد

يتم إجراء معاينة للعميل لتحديد الاستهلاكات الحالية والمستقبلية للمصنع، مع تحديد مصدر التغذية وتحديد موقع المنظم والعداد.

يتم إعداد مقايسة تقديرية لتكلفة الشبكة الخارجية وملحقاتها والداخلية شاملة عداد القياس، وإخطار العميل بها شاملة تأمين الاستهلاك، قيمة العداد ومصاريف عقد الصيانة للموافقة عليها، بخلاف تحمله تكلفة استخراج التصاريح وإعادة الشيء لأصله، بالإضافة إلى توفير قطعة أرض مناسبة لإقامة محطة تخفيض الضغط ووحدة القياس والفلترة.

يتم إخطار الشركة القابضة للغازات الطبيعية بمتوسطات استهلاك العميل السنوية وكذلك تكلفة الشبكة الخارجية وموافقة العميل على سداد التكلفة.

قبل انتهاء أعمال التنفيذ وإجراء الاختبارات على الشبكة وتدفق الغاز يتم التعاقد مع العميل بعد توافر المستندات المطلوبة والحصول على صورة منها.

اقرأ أيضًا:

25% زيادة في أسعار "الرنجة" و"الفسيخ" مع اقتراب عيد الفطر

زيادة 500 جنيه في طن الأسمنت منذ بداية العام.. والشعبة توضح الأسباب

20% ارتفاعا في أسعار لعب الأطفال قبل عيد الفطر رغم تراجع الإقبال