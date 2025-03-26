بتروجت تبدأ إنشاء مراكز تصنيع مصرية للمعدات المتخصصة في الجزائر و السعودية

كتبت- دينا كرم:

أعلن وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، بدء إجراءات إنشاء شركة مشتركة بالجزائر بين بتروجيت ومؤسسة سوناطراك لتصنيع المعدات الإستاتيكية، حيث سيتم إقامة أول مركز تصنيع من نوعه في الجزائر لهذا النوع من المعدات باستثمارات مصرية جزائرية و كثمرة للتعاون بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين، فضلاً عن الإعداد لإقامة مركز تصنيع لبتروجت في السعودية بمدينة الملك سلمان للطاقة في إطار التعاون مع مؤسسة أرامكو السعودية .

وبحسب بيان الوزارة اليوم فإن ذلك جاء خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة بتروجيت، حيث استعرض رئيس الشركة أهم الأنشطة و نتائج الأعمال خلال 2024 للشركة، مشيرًا إلى تنفيذ الشركة لأعمال إنشاء 265 مشروعا خلال 2024 بحجم أعمال أكثر من 80 مليار جنيه.

فيما نجحت الشركة في الحصول على حجم أعمال وتعاقدات جديدة لتنفيذ وإنشاء المشروعات بقيمة 112 مليار جنيه 60% منها خارج مصر، ليصل إجمالي حجم أعمالها الممتد حتى عام 2028 إلى 215 مليار جنيه، كما حققت أكثر من 14 مليار جنيه صافي ربح خلال العام، وسجلت أكثر من 193 مليون ساعة عمل آمنة في مؤشر على التزامها بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية.

وأشار وليد، إلى ما قامت به من خطوات لتنمية حجم أعمالها خارجيًا من خلال التعاون مع عملاء جدد وعقد شراكات جديدة في كل من السعودية وليبيا والأردن و الامارات و الكويت، واستهداف مشروعات صناعية مختلفة بالعراق والإمارات والسعودية والجزائر و سلطنة عمان والكويت ، كما استهدفت أسواق خارجية جديدة غير تقليدية للعمل فيها مثل موزمبيق وأنجولا والكونغو و كرواتيا وغيرها .

وأشار إلي تنويع مجالات عمل بتروجت بالدخول في تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر ، والهيدروجين الاخضر و مشروعات الطاقة الشمسية ، والتعاون مع شركات عالمية جديدة في تنفيذ أنماط جديدة من المشروعات المتخصصة .

و أضاف أن بتروجت استكملت بنجاح خطتها لتطوير مراكز التصنيع المحلي التابعة لها في مصر لتعظيم المكون المحلي للمشروعات وتقليل الاستيراد ، حيث تم إدخال تقنيات وأجهزة تصنيع جديدة ساعدت على زيادة التنوع في تصنيع معدات بأنواع وأحجام مختلفة.

وأضاف أنه تم تدشين أيضا مركز تصنيع أسيوط ، كما تم البدء في إقامة مراكز تصنيع بمنطقة التبين ومنطقة العلمين الجديدة لتغطية احتياجات المشروعات الصناعية والتنموية التي يتم إقامتها ومشروع محطة الضبعة النووية .

كما تم خلال أعمال الجمعية عرض جهود تطوير العنصر البشري وإدخال منظومات رقمية جديدة مستحدثة لإدارة ومتابعة المشروعات بكفاءة ، علاوة على جهود تعزيز الاستدامة البيئية و خفض البصمة الكربونية بما له من مردود مهم علي تعزيز تنافسية الشركة الفترة المقبلة.

وأكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على الدور المحوري الذي تلعبه شركة بتروجت في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية داخل مصر و خارجها، وشدد الوزير خلال الجمعية العامة للشركة على أهمية الترويج لتوسيع أنشطة الشركة في الأسواق الخارجية.

وأشار بدوي إلى أنه وجه بسرعة التنسيق مع وزارة الخارجية لعقد لقاءات موسعة مع عدد من البعثات الدبلوماسية للدول بالقاهرة بهدف إبراز قدرات شركة بتروجت وخبراتها الواسعة في تنفيذ المشروعات الكبرى وكذلك الترويج للشركة من خلال علاقات التعاون مع منظمة منتجى البترول الافارقة، مما يتيح لها الاستفادة المثلى مما تملكه من طاقات و خبرات متنوعة ويعزز تواجدها إقليميا ودولياً .

وأكد الوزير العمل على استثمار قدرات الشركة التي تمتلك 42 ألف عامل مؤهل وقدرات فنية و تكنولوجية وتصنيعية ضخمة لتعزيز مشاركتها في المشروعات القومية المستقبلية.

وأوضح أن بتروجت قد توسعت مؤخراً في مجالات حيوية مثل إنشاء محطات تحلية مياه البحر ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر .