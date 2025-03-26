بزيادة 168%.. "جهينة" تربح 2.73 مليار جنيه خلال 2024

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية زيادة صافي أرباحها 168% خلال 2024 إلى 2.73 مليار جنيهمقارنة بـ 1.02 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الأسبق 2023 مدفوعه بنمو مبيعات قطاع المركزات.

وبحسب الإفصاح المرسل اليوم لإدارة البورصة، فإن الشركة أرجعت ارتفاع صافي الربح إلى النمو في مبيعات قطاع المركزات الذي دعم هامش ربحية الشركة بجانب إلى تمكن جهينة من زيادة انتشارها العالمي من خلال التركيز بشكل أكبر على التصدير وكذلك إدارة البحوث والتطوير لعبت دورًا حيوي في إطلاق منتجات جديدة عبر قطاعات الألبان و المبردات والعصائر.

وأضاف الإفصاح، أن صافي مبيعات الشركة بلغ نحو 24.30 مليار جنيه خلال 2024 مقارنة بـ 15.53 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الأسبق 2023 بنسبة نمو 56%؛ وجاءت تلك الزيادة مدعومة بنمو في حجم مبيعات قطاع المبردات والعصير والأداء المتميز لصادرات الشركة.

وأضاف الشركة، أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التي شهدها الاقتصاد المصري في الربع الأول من عام 2024 إلا أن الشركة استطاعت ان تتخطى تلك الصعوبات وذلك بفضل تنوع منتجات جهينة التي تناسب القوة الشرائية لجميع المستهلكين، ومع تحسن استقرار العملة على مدار العام وتحسن البيئة الاقتصادية استثمرت جهينه في قوة علامتها التجارية لإطلاق منتجات جديدة ومبتكرة عبر قطاعاتها الأساسية، بما يتماشى مع استراتيجيتها للنمو.

واستكملت، أن صافي الدين ارتفع من 192 مليون جنيه في نهاية السنة المالية من 2023 إلى 1.97 مليار جنيه في نهاية العام المنتهي في 2024 بارتفاع قدره 927% ،؛ وقد نتج هذا الارتفاع في البداية عن تراكم الالتزامات المستحقة بالدولار في بداية الربع الأول لعام 2024 ؛ نتيجة لنقص العملة الأجنبية.

وتابعت أنه نتيجة لهذا ظلت مستويات الدين مرتفعة طوال العام حيث قامت الشركة بالاستفادة من موارد البنوك لتمويل احتياجات رأس المال العامل وتمويل خطط الإستثمار الرأسمالي الطموحة لعام 2024، حيث استثمرت جهينه 2.35 مليار جنيه بشكل رئيسي على التصنيع والتوزيع والزراعة). ويهدف هذا الإنفاق ليتماشي مع استراتيجية الشركة في مشروع التوسعات التي أقرته في عام 2023.