وزير الاتصالات يبحث مع سفيرة أمريكا جذب المزيد من الاستثمارات

كتبت- آية محمد:

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر؛ سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسبل جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية لمصر في هذا المجال.

وخلال اللقاء؛ أكد طلعت أن هناك شراكة مثمرة بين مصر وأمريكا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلوميات في ضوء التواجد القوي للشركات الأمريكية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والتزايد المستمر في أعداد الشركات الأمريكية العاملة بالقطاع.

وأعرب الوزير عن تطلعه للمزيد من الاستثمارات الأمريكية في مختلف مجالات القطاع وفقًا لمحاور عمل استراتيجية مصر الرقمية.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر إن تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة له أهمية في تعميق العلاقات بين البلدين في ضوء اهتمام القيادة الأمريكية بتعزيز العلاقات الأمريكية المصرية؛ مشيدة بالتطور الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

وقد شهد اللقاء تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال، حيث أبدت السيدة السفيرة ترحيبها بتعزيز التعاون في هذا المجال.

كما تناول اللقاء محاور النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والجهود المبذولة للتعاون مع القطاع الخاص في تطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتم التطرق إلى المشاركة الفعالة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أنشطة اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، كما تم الاتفاق على تنظيم لقاءات متخصصة تجمع بين المسؤولين من الجانبين المصري والأمريكي لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأمريكية في مصر، بالاستفادة من الكفاءات المصرية الشابة.