انخفاض العدس.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والمكرونة، والعدس، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسعار الفول المعبأ، وزيت الذرة، والجبن الأبيض، واللبن السائب، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.9 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 56.33 جنيه، بزيادة 1.16 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.97 جنيه، بتراجع 47 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 83.45 جنيه، بتراجع 3.27 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.62 جنيه، بتراجع 41 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 20.58 جنيه، بتراجع 7.41 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 60 جنيه، بتراجع 3.88 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.38 جنيه، بزيادة 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 103.83 جنيه، بزيادة 1.63 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.44 جنيه، بتراجع 37 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 118.33 جنيه، بزيادة 28 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.64 جنيه.

كيلو الفول السائب: 51.77 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 144.13 جنيه، بزيادة 26.92 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 271.37 جنيه، بتراجع 5.15 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.52 جنيه، بزيادة 2.12 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 95.92 جنيه، بتراجع 7.56 جنيه.