اقتصاد مصر يواصل التعافي واتساع معدل النمو لـ4.3% في الربع الثاني

كتبت- منال المصري:

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار تعافي النمو الاقتصادي ليسجل 4.3% في الربع الثاني من 2025/2024 مقابل 2.3% في الفترة المقابلة بدعم من استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضحت الوزيرة في بيان اليوم، أن ارتفاع معدل النمو جاء رغم استمرار التأثير العكسي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس وسط وتراجع قطاع الاستخراجات

وأكدت أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة ويدعم ثقة المستثمرين، مشيرة إلى أن السياسات التصحيحية المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة وخفض الاستثمارات العامة رسخت استقرار الاقتصاد الكلي وعززت تعافي النمو.

وشددت على وجود آفاق مُستقبلية إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية وتنويع هيكل الاقتصاد المصري والأداء قوي للصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات السياحة والاتصالات.

وقالت الوزيرة إن الحكومة ماضية في تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصنيع. وأشارت إلى أن صافي الصادرات يتحول للمساهمة الإيجابية في النمو في الربع الثاني من العام المالي الجاري مدفوعًا بنمو الصادرات السلعية والخدمية

وأوضحت الوزيرة أن الصناعات التحويلية غير البترولية تقود النمو الاقتصادي بمعدل 17.74% مقابل 11.56% انكماشًا في الفترة المقابلة بدعم زيادة الإنتاج وتسهيلات الإفراج الجمركي.