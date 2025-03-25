دومتي ترفع أسعار منتجاتها من الجبن بدءا من إبريل

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن شركة دومتي للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار جبن "دومتي" بدءا من أول إبريل المقبل.

وأضاف المنوفي أن الشركة رفعت سعر عبوة جبن دومتي تتراباك بلس 500 جرام إلى 475 جنيه جملة للكرتونة 12 قطع لتباع للمستهلك بنحو 42 جنيها.

وأشار إلى أن الشركة رفعت سعر عبوة جبن دومتي تتراباك بلس 250 جرام إلى 450 جنيه جملة للكرتونة 27 قطعة لتباع للمستهلك بنحو 22 جنيها.

كما رفعت الشركة سعر عبوة جبن دومتي كيلو إلى 930 جنيها للكرتونة جملة لتباع للمستهلك بسعر 80 جنيها.

ودومتي هي شركة مصرية تأسست عام 1989 وهي شركة مدرجة بالبورصة متخصصة في صناعة الجبن ومنتجات الألبان، وأضافت إنتاج العصائر في عام 2013.