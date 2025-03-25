البترول تعتمد نتائج أعمال "فجر" للغاز الطبيعى عن العام المالي 2024

كتبت- دينا كرم:

عقدت اليوم الجمعية العامة لشركة فجر المصرية للغاز الطبيعى، بحضور كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2024.

وأكد بدوي خلال الجمعية على الدور المهم لشركة فجر المصرية للغاز الطبيعي في تنفيذ استراتيجية الوزارة المتكاملة والقائمة على ستة محاور أساسية تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، خاصة المحور الأول المتعلق بتوفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف ، والمحور الثانى المتعلق بتعظيم استغلال البنية التحتية والطاقات الفائضة فى قطاع التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة ، والمحور السادس الخاص باستغلال موقع مصر الاستراتيجى لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل مع الدول المجاورة في المنطقة.

وأشاد بدوى بالأنشطة الجديدة لشركة فجر المصرية في إنشاء محطات الخدمات المتكاملة ونقاط الشحن الكهربائى ومراكز صيانة السيارات الكهربائية والتي تعد الأولى من نوعها في مصر ، لافتاً إلى أن تلك المشروعات تدعوا للفخر لما لها من مردود إيجابى اقتصادى وبيئى .

ووجه بدوى خلال الجمعية، بضرورة وضع الشركة رؤية مستقبلية وخطة طموحة متكاملة وفقا لبرامج زمنية محددة يتم العمل على تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة على أن تدرج في أعمال الجمعيات القادمة ، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم للشركة لتحقيق ذلك، وجدد بدوى تأكيده على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

واستعرض إيهاب كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فجر المصرية للغاز الطبيعي، نتائج أعمال الشركة خلال العام المالى 2024، حيث أوضح ان الشركة تعمل على تنفيذ استراتيجية الوزارة في استغلال الأصول وتعظيم التكامل بين شركات القطاع لدعم الخطة القومية لنشر محطات التموين المتكاملة وتوفير خدمات الغاز الطبيعى والشحن الكهربائى للسيارات كوقود حضارى صديق للبيئة.

وفى هذا الصدد أوضح أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون بين شركات فجر وغازتك وكارجاس لإقامة محطات خدمات متكاملة، لافتاً إلى أنه تم افتتاح المحطة المملوكة للشركة بمنطقة البنفسج بالقاهرة الجديدة خلال عام 2024، كما أشار إلى أنه جارى إنشاء محطة صديقة للبيئة (كهرباء – غاز طبيعى – خدمات متكاملة) بمدينة 6 أكتوبر والمخطط الانتهاء منها خلال 6 اشهر.

كما اوضح إنه تم الإنتهاء من تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في ساحة انتظار السيارات بالمقر الإدارى للشركة مما ساهمت توفير ٥٠٪ من استهلاك الشركة من الكهرباء، لافتًا الى أنه جاري دراسة إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في عدة مناطق جارى معاينتها .

واستعرض ما قامت به الشركة من إستغلال مواردها وإمكانياتها في التعاون والتكامل مع شركات القطاع الشقيقة التي تواجهها بعض المعوقات في استيراد مهمات الغاز الطبيعي مما كان له أثر كبير في تعزيز إيرادات الشركة ، كما استعرض مشروعات الشركة في المسئولية المجتمعية شملت الرعاية الصحية وتطوير المستشفيات وإعادة إعمار ورفع كفاءة عدد من المنازل في عدة مناطق.