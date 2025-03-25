بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات والجامعة المصرية الصينية

كتبت- آية محمد:

وقع المعهد القومي للاتصالات بروتوكول مع الجامعة المصرية الصينية بشأن التعاون في مجالات الأبحاث، والإشراف العلمي، وتدريب الطلاب والخريجين.

وينص البروتوكول على التعاون في مجال التدريب العلمي الميداني لطلاب الجامعة وخريجيها من خلال إعداد حزمة من البرامج التدريبية المصممة على أيدي مجموعة من المتخصصين في المجال لتلبية احتياجات الكليات والأقسام العلمية بالجامعة، وسد احتياجات سوق العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واتفق الطرفان أيضًا على التعاون في مجالات الأبحاث العلمية المشتركة، والإشراف على مشاريع تخرج الطلاب، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في مختلف المجالات.

ويأتي ذلك في إطار حرص المعهد على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية لإعداد كوادر مؤهلة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال تطوير قدرات الشباب، وتعزيز مهاراتهم التقنية والبحثية، وتهيئتهم لسوق العمل، كما يهدف التعاون إلى تحقيق التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية، ودعم الابتكار، مما يسهم في زيادة فرص التوظيف وبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.

وتأسس المعهد القومي للاتصالات في عام 1983، وهو إحدى الأذرع التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعد المعهد مؤسسة وطنية رائدة في تأهيل الكوادر البشرية وبناء القدرات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقدم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية، إلى جانب إجراء الأبحاث التطبيقية وتنظيم الفعاليات المتخصصة.

ويسهم المعهد في دعم جهود التحول الرقمي وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية من خلال شراكات أكاديمية وصناعية تعزز الابتكار والتميز العلمي والعملي في هذا المجال.