ارتفاع الملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، والملوخية، والخيار، واليوسفي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و5 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4 و8 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 3 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و9 جنيهات، بزيادة 3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و22 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 12 و22 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 20 و35 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح بين 55 و60 جنيهًا.