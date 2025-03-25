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ارتفاع السبيط.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

11:03 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

أسعار السمك

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 74 و78 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و340 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور
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