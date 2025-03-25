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سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25-3-2025 مع بداية التعاملات

04:41 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25-3-2025 مع بداية التعاملات بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب في مصر ارتفع بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، عند نفس مستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25-3-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4860 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4253 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3645 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2835 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2025 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 151163 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 34020 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وسجل سعر الذهب عالميًا نحو 3022 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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