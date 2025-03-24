استعدادات مبكرة لفصل الصيف.. وزير البترول يؤكد التنسيق مع الكهرباء لتلبية احتياجات الإستهلاك

كتبت- دينا كرم:

أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على التخطيط المبكر والاستعداد الجيد لفصل الصيف هذا العام، بالتنسيق الوثيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كفريق عمل واحد فى إطار العمل الحكومي التكاملي لتلبية احتياجات الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.

وأوضح الوزير أن الوزارتين تعملان على تكثيف التنسيق بين فرق العمل من الجانبين استعدادا لفصل الصيف عبر آليات تنسيق فعالة واجتماعات دورية لمراجعة خطط الاستعداد لهذه الفترة و ضمان الجاهزية التامة لمواجهة أي طارئ .

وبحسب بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو ) لمناقشة واعتماد نتائج أعمال 2024 .

و أكد بدوى خلال الاجتماع على أهمية الشبكة القومية للغازات الطبيعية التي تقوم شركة جاسكو بتشغيلها و إدارتها كشريان حيوى لإمداد المستهلكين وقطاعات الاقتصاد والإنتاج المختلفة بالطاقة.

وأشار إلى ما تقدمه الشبكة القومية والقائمون على تشغيلها من أداء ومجهود متميز يخدم 120 مليون مصري في جميع أنحاء الجمهورية، موجها الشكر والتقدير لفرق عمل جاسكو في مختلف مراكز عملها الرئيسية و الفرعية في المحافظات على مستوى الجمهورية .

و تابع الوزير خلال الجمعية الاستعدادات لتوفير البنية التحتية اللازمة في الشبكة القومية لإستيعاب واستقبال كميات الغاز الطبيعى من سفن التغييز الجديدة FSRU في منطقة السخنة لإستقبال الغازالطبيعى المسال المستورد وتحويله للحالة الغازية.

كما وجه بالعمل على صياغة رؤية متوسطة الآجل تساعد في سرعة تحديد الاحتياجات من البنية التحتية والخطوط اللازم انشاؤها لاستيعاب أي كميات جديدة من الغاز الطبيعى.

فيما وجه الوزير بسرعة التنسيق الفعال مع الجهات المختلفة والمحليات لضمان حماية و تأمين خطوط الشبكة القومية وسلامتها أثناء أعمال الحفر وإقامة المشروعات التي يتم القيام بها في مناطق تمتد فيها خطوط الغاز حفاظا على السلامة العامة .

كما أكد على أهمية تحقيق التنوع بين الجنسين في الوظائف والتخصصات الهندسية والفنية و تعزيز الاستعانة بالكفاءات من الإناث في هذه الوظائف وزيادة تمثيلهن فيها خاصة مع إمتلاكهن الكفاءة والمهارات اللازمة لتقديم اداء متميز في هذا المجال.

واستعرض ياسر صلاح الدين، رئيس شركة جاسكو نتائج الأعمال خلال عام 2024، حيث أظهر أن الشركة تعمل علي عدد من المحاور الأستراتيجية لوزارة البترول وفى مقدمتها تلبية إحتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية من الغاز ، حيث بلغت الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية حوالي 64 مليار متر مكعب، كان لقطاع الكهرباء النصيب الأكبر منها بنسبة 56% من إجمالى الكميات المنقولة لتلبية إحتياجات هذا القطاع الحيوى من الوقود لمواجهة الزيادة المضطردة لمعدلات إستهلاك محطات الكهرباء.

وأشار إلي الدور الذي يقوم به مركز التحكم القومي في تشغيل الشبكة ومتابعتها من خلال 12 مركز تحكم فرعي وآخر تبادلي في دهشور مع الجاهزية لحالات الطوارئ والقدرة على إجراء المناورات التشغيلية في الشبكة لضمان انتظام إمدادات الغاز للمستهلكين مثل قطاعات الكهرباء والصناعة.

وفي مجال تطوير البنية التحتية للشبكة القومية ، أوضح أن جاسكو تعمل على الإسراع بتنفيذ الخطوط اللازمة لإضافة نقاط دخول جديدة للغاز في الشبكة من سفن التغييز الجديدة التي ستعمل خلال الصيف في منطقة السخنة.

فيما تم الإنتهاء من تنفيذ ازدواج خط عبر سيناء وجار العمل على الجزء الثاني من مشروع ازدواج الخط، بالاضافة إلى البدء في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الهامة لتدعيم الشبكة القومية وزيادة قدرتها على استلام ونقل كميات إضافية من الغاز الطبيعي وبلغ إجمالى أطوال الخطـــــوط الرئيســـية للشبكة القومية للغازات الطبيعية مع نهاية عام 2024 إلى 8200 كم وبطاقة نقل قدرها 262 مليون متر مكعب / يوم.

وأكد على أهمية دور المركز المتميز لفحص وإصلاح الخطوط PIMCOE التابع للشركة في الحفاظ علي اصول الشبكة ، والذي قام بفحص 840 كم من خطوط الشبكة القومية بالاضافة الي 700 كم من الخطـــوط التابعة للشركات الشقيقة.

كما أوضح مايتم من جهود لحماية خطوط الشبكة من خلال المرور والمتابعة الدورية لاكتشاف اي تعديات عليها حيث تم إزالة 72 تعدي ، والتنسيق الدائم مع الجهات المسئولة عن المشروعات الانشائية في مسارات الخطوط.

واستكمالاً لدور جاسكو المتميز فى مجال معالجة الغاز وفصل المشتقات من خلال مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع بوتاجاز العامرية ، فقد تم خلال عام 2024 إنتاج 1,9 مليون طن من المنتجات لتامين احتياجات مصانع البتروكيماويات، وزيادة الإنتاج من البوتاجاز والمتكثفات للمساهمة فى سد احتياجات السوق المحلى، كما تم إنتاج البروبان التجارى وتصديره للأسواق العالمية ، وجار الانتهاء من مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع غازات الصحراء الغربية( الخط الرابع ) لاستيعاب زيادة إنتاج حقل ريفين وحقول البحر المتوسط ليكون جاهزا للأفتتاح في الربع الثالث من العام الحالي.

كما أضاف أن توسعات محطة ضواغط دهشور ستبدأ العمل في الربع الثاني من العام الحالي لتعزيز دور المحطة في نقل كميات الغاز اللازمة لمواجهة متطلبات الاستهلاك الحالية والمستقبلية في صعيد مصر خاصة مع التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للقري ضمن مشروع حياة كريمة .

ولفت إلى أنه تم إضافة نشاط نقل الهيدروجين والتقاط ثاني أكسيد الكربون إلى أنشطة الشركة ويجري تنفيذ خطة لبناء القدرات للعاملين بالشركة، وعمل دراسات تقنية ونماذج محاكاة، ونعمل علي التجهيز لتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدراسة انشاء ممر لنقل الأمونيا الخضراء وتسهيلات التخزين بميناء السخنة.

وفى إطار تحقيق إستراتيجية التحول الرقمى الكامل لكافة الإجراءات والعمليات بالشركة تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من برنامج "تحديث منظومة إدارة موارد الشركة (ERP)" والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة (SAP) وجارى الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية للبرنامج .

كما أكد رئيس جاسكو على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية بإعتبارها من أهم ركائز استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية مما أسفر عن عدم حدوث اى حالات وفيات أو إصابات جسيمة بالإضافة إلى تحقيق مؤشرات أقل بكتير من المعدلات العالمية طبقاً والاتحاد الدولى لمنتجى النفط والغاز IOGP.

كما تحرص الشركة على تنفيذ كافة السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية مما أدي لتحقيق وفر في إستهلاك الطاقة قدره 122 ألف ميجاوات ساعة و خفض الإنبعاثات من ثانى أكسيد الكربون بحوالى 27 ألف طن مكافئ .

أما بالنسبة لمجهودات الشركة في مجال المسئولية المجتمعية فقد تقديم الدعم لمدرستى على بن أبي طالب والعامرية الثانوية الصناعية بالإسكندرية بالإضافة إلى المشاركة في إنشاء 2 كوبري مشاة بمنطقة مرغم بالإسكندرية، وتوقيع بروتوكول لتطوير قرية الساحل البدري في سوهاج وإعادة تأهيل منازلها .

كما استعرض خطة مشروعات جاسكو المستقبلية لتدعيم الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعي.