وزير قطاع الاعمال: تنسيق على أعلى مستوى بين قيادات الدولة لدراسة العوائد الاقتصادية لمشروع رأس جميلة

كتبت- أمنية عاصم:

قال محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الفترة الحالية تشهد تنسيقًا على أعلى مستوى بين قيادات الدولة والجهات المعنية لدراسة العوائد الاقتصادية لمشروع رأس جميلة؛ وذلك بهدف جذب المستثمرين وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول.

وأكد خلال حفل إفطار اليوم، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارة الإسكان، ووزارة السياحة، وعدد من الجهات الأخرى لضمان تنفيذ المشروع بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف أنه يُنظر إلى هذا المشروع على أنه فرصة استثمارية واعدة تستدعي دراسة شاملة لتعظيم العوائد وضمان تحقيق أقصى استفادة منه.

وأكد أن اللجنة تعمل حاليًا على وضع التصورات النهائية، بالتنسيق مع مختلف الجهات، تمهيدًا لطرحه بصورة تتماشى مع المعايير الاستثمارية العالمية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل قريبًا، في ظل اهتمام كبير من الحكومة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منه.

ويذكر أن مساحة منطقة رأس جميلة 860 ألف متر مربع، وتقع مدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر فى جنوب سيناء.