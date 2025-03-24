زيادة 500 جنيه في طن الأسمنت منذ بداية العام.. والشعبة توضح الأسباب

كتبت - دينا كرم:

شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعًا بنحو 500 جنيه للطن منذ بداية العام، ليصل للمستهلك بسعر 3500 جنيه، مقارنة بسعر 3 آلاف بنهاية ديسمبر، وفقًا لما أكده أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، "لمصراوي".

وأضاف الزيني أن هذا الارتفاع يعود إلى خفض الشركات للإنتاج بهدف تعظيم أرباحها، حيث يؤدي تقليل المعروض إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى استمرار التصدير، مما يفاقم الأزمة في السوق المحلي.

وفي المقابل، أشار الزيني إلى أن أسعار الحديد ظلت مستقرة منذ حوالي 6 أشهر، مرجعًا ذلك إلى عدم قيام الشركات بتخفيض الإنتاج كما حدث بالنسبة للأسمنت.

وأضاف الزيني، أن السوق يعاني حاليًا من حالة ركود، لكنه توقع أن تشهد الفترة التي تلي عيد الفطر تحسنًا طفيفًا في الطلب مع استئناف شركات التطوير العقاري لأعمالها، إلى جانب إمكانية دعم إعادة إعمار غزة لنشاط القطاع.

وذكر الزيني، أن أسعار الحديد تصل للمستهلك بسعر يتراوح من 36 و39 ألف جنيه للطن، والأسمنت يصل للمستهلك بسعر يتراوح من 3500 و 3600 جنيه للطن.

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