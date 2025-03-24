الإحصاء: 20.1% زيادة في الإنتاج المحلى من اللحوم خلال 2023

كتبت- دينا خالد:

ارتفع الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء بنسبة 20.1%، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء 69.4% لعام 2023، وبلغ متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء نحو 7.9 كجم مقابل 7.3 كجم عام 2022 بزيادة بلغت نسبتها 8.2%.

جاء ذلك وفقًا للنشرة السنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية المتاح للاستهلاك من السلع الزراعية لعام 2023 التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم، وجاءت أهم مؤشرات النشرة كالآتي:

بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح 44.6% لعـام 2023، ومتوسط نصيب الفرد 158.8 كجم مقابل 140.0 كجم عام 2022 بزيادة بلغت نسبتها 13.4%.

وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأرز 95.0% لعـام 2023، ومتوسط نصيب الفـرد 27.5 كجم مقابل 26.9 كجم عـام 2022 بزيادة بلغت نسبتها 2.2%.

وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات 105.4% لعام 2023، ومتوسط نصيب الفرد 83.7 كجم مقابل 78.7 كجم عام 2022 وبزيادة بلغت نسبتها 6.4%.

وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من الفاكهة 106.8% لعام 2023، ومتوسط نصيب الفرد 65.0 كجم مقابل 65.3 كجم عــام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 0.5%.

وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن والطيور 97.8 % عام 2023 ومتوسط نصيب الفرد 14.5 كجم مقابل 13.7 كجم عـام 2022 بزيادة بلغت نسبتها 5.8%.