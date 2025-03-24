إعلان

الإحصاء: 20.1% زيادة في الإنتاج المحلى من اللحوم خلال 2023

02:16 م الإثنين 24 مارس 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا خالد:

ارتفع الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء بنسبة 20.1%، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء 69.4% لعام 2023، وبلغ متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء نحو 7.9 كجم مقابل 7.3 كجم عام 2022 بزيادة بلغت نسبتها 8.2%.
جاء ذلك وفقًا للنشرة السنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية المتاح للاستهلاك من السلع الزراعية لعام 2023 التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم، وجاءت أهم مؤشرات النشرة كالآتي:

بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح 44.6% لعـام 2023، ومتوسط نصيب الفرد 158.8 كجم مقابل 140.0 كجم عام 2022 بزيادة بلغت نسبتها 13.4%.

وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأرز 95.0% لعـام 2023، ومتوسط نصيب الفـرد 27.5 كجم مقابل 26.9 كجم عـام 2022 بزيادة بلغت نسبتها 2.2%.

وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات 105.4% لعام 2023، ومتوسط نصيب الفرد 83.7 كجم مقابل 78.7 كجم عام 2022 وبزيادة بلغت نسبتها 6.4%.

وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من الفاكهة 106.8% لعام 2023، ومتوسط نصيب الفرد 65.0 كجم مقابل 65.3 كجم عــام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 0.5%.

وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن والطيور 97.8 % عام 2023 ومتوسط نصيب الفرد 14.5 كجم مقابل 13.7 كجم عـام 2022 بزيادة بلغت نسبتها 5.8%.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

إنتاج اللحوم الاكتفاء الذاتى حركة الإنتاج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عيد الفطر.. وزير التربية والتعليم يصدر قرارا بمنح المدارس أجازة أسبوعا
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!