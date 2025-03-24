25% زيادة في أسعار "الرنجة" و"الفسيخ" مع اقتراب عيد الفطر

كتبت - دينا كرم:

قال محمد حليم، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، "لمصراوي"، إن أسعار الأسماك المملحة، مثل الرنجة والفسيخ، شهدت ارتفاعًا في أسعارها بنسبة 25% هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف حليم، أن أسعار الرنجة في الأسواق تتراوح بين 150 و200 جنيه للكيلو حسب اختلاف الأنواع، فيما تتراوح أسعار الفسيخ من 350 و 400 جنيه للكيلو.

وأرجع حليم هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الأسماك مثل البوري، بالإضافة إلى وجود زيادة في الطلب على الأسماك المملحة مع اقتراب عيد الفطر، يليه شم النسيم، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مثل مستلزمات التعبئة والتغليف.

وأشار حليم إلى أن أسعار الأسماك الطازجة شهدت ارتفاعًا بنسبة 25% بداية من العشر الأواخر من شهر رمضان، نتيجة زيادة الطلب عليها مع اتجاه المستهلكين للحد من استهلاك اللحوم والدواجن، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأكد حليم على أن هذا الإقبال سيساهم في إنعاش المبيعات خلال الفترة المقبلة، حيث يتزايد الإقبال على شراء الأسماك الطازجة والمملحة خلال فترة العيد، ثم يعود مجددًا مع شم النسيم.

وقال أحد تجار الأسماك "لمصراوي" أن سعر كيلو البوري ارتفع من 140 إلى 180 جنيهًا خلال اليومين الماضيين، نتيجة زيادة الطلب عليه لاستخدامه في تصنيع الفسيخ، ولأن هذه الفترة تشهد زيادة في الطلب على الأسماك المملحة مما يؤدي لارتفاع السعر.

وبحسب الأسعار التي قالها أحد التجار "لمصراوي" فإن سعر كيلو الفسيخ يتراوح بين 350 و400 جنيه، حسب الحجم والجودة، والرنجة بين 130 و150 جنيهًا للكيلو، والسردين بين 160 و200 جنيه للكيلو، والملوحة الصغيرة 250 جنيهًا، والوسط 300 جنيه، والجامبو 350 جنيهًا.

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