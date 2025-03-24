أرباح "العربية للأسمنت" تقفز بنسبة 66% خلال عام

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة العربية للأسمنت تحقيقها أرباح بقيمة 1.16 مليار جنيه خلال العام الماضي مقارنه بـ 697.4 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الأسبق 2023 بنسبة نمو سنوي 66.3%، وفقًا للقوائم المالية المجمعة.

وبحسب البيان المرسل اليوم من الشركة لإدارة البورصة المصرية، سجلت مبيعات الشركة نحو 8.7 مليار جنيه خلال العام الماضي مقارنة بـ 6.04 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الأسبق 2023.

وتأسست شركة العربية للأسمنت عام 1997. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2014. ومتخصصة في تصنيع وإنتاج وتسويق الاسمنت في مصر. ويقع خطي إنتاج الشركة في محافظة السويس، وينتجان نحو خمسة ملايين طن من الكلنكر عالي الجودة والأسمنت سنويًا. وتنتج الشركة الأسمنت البورتلاندي العادي والأسمنت المقاوم للكبريتات والكلنكر يتم تصديرها إلى العديد من البلدان بين 4 قارات.