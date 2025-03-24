شل مصر: بدء إنتاج المرحلة الـ 11 من إنتاج الغاز في يونيو المقبل

كتبت- دينا كرم:

قالت داليا الجابري، رئيس شركة شل مصر، إن الشركة تعمل علي التعجيل بالمرحلة الحادية عشر لبدء باكورة الإنتاج في يونيه المقبل لإضافة كميات جديدة للإنتاج المحلي.

كما نوهت عن ما تقوم به شركة شل من خطط للإسراع بتنمية كشف غرب مينا الواعد للغاز الطبيعي في منطقة شمال شرق العامرية حيث سيمثل إضافة مهمة كمشروع كبير لإنتاج الغاز من البحر المتوسط.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركتي رشيد للبترول والبرلس للغاز لمناقشة و اعتماد الموازنة الاستثمارية المعدلة للعام المالي 2024/ 2025 ، والموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 .

وأكدت الجابري علي الاحتمالات والامكانات الغازية المهمة التي لازالت تزخر بها منطقة غرب الدلتا العميق ، مضيفة أن الدراسات و أعمال التقييم والتحليل تتواصل بهذه المنطقة الواعدة في سبيل استغلال هذه الاحتمالات وخاصة المسح السيزمي رباعي الابعاد الذي سيتم تنفيذه ، مؤكدة أن ما تحقق في مشروع المرحلة العاشرة لإنتاج الغاز يعد قصة نجاح للتغلب على التحديات مشيدة بمؤشرات الأداء الإيجابية في مجال الإنتاج والحفاظ على السلامة.

ومن جانبه أكد هاني عصمت، رئيس شركة بتروناس مصر الماليزية، أن بتروناس تؤمن بالإمكانات والفرص في غرب دلتا النيل العميق ، معربا عن تقديره لدعم وزير البترول لتذليل التحديات والإسراع بالمرحلتين العاشرة والحادية عشرة لإنتاج الغاز.