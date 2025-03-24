"الكابلات الكهربائية" تحقق أرباح بنحو 1.32 مليار جنيه خلال 2024

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية عن تحقيقها أرباح بقيمة 1.32 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 1.24 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الأسبق 2023؛ وفق القوائم المالية المجمعة.

وبحسب البيان المرسل لإدارة البورصة المصرية، سجلت الشركة مبيعات بقيمة 13.7 مليار جنيه خلال نهاية العام الماضي مقابل 8.63 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الأسبق 2023.

تأسست شركة الكابلات الكهربائية المصرية عام 1954. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في تصنيع الكابلات المتنوعة في مصر، حيث تقوم الشركة بتصنيع كابلات الكهرباء منخفضة ومتوسطة وعالية التوتر وكابلات الاتصالات، ومجموعة واسعة من منتجات ECE التي يمكن تصنيعها بأنواع ومواصفات مختلفة.