البترول تخطط لزيادة إنتاج شركتي "رشيد" و"البرلس للغاز" إلى 320 مليون قدم مكعب يوميًا

كتبت- دينا كرم:

قال محمد سمير، رئيس شركتي رشيد للبترول والبرلس للغاز، أنه من المخطط خلال العام المالي الحالي ارتفاع معدل الإنتاج الي 320 مليون قدم مكعب غاز يوميا نتيجة الآبار الجديدة المنتجة بزيادة عن العام السابق 2023/2024 البالغ متوسط انتاجه 222 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وأضاف سمير، أنه بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتقليل معدلات التناقص الطبيعي في الإنتاج خاصة لفريق إدارة الآبار والخزانات والتسهيلات بالشركة الذي قدم أفكاراً مبتكرة لزيادة الإنتاج ونفذ خططاً مدروسة لتعظيم الاستفادة من الابار المتقادمة مما سمح بإعادة تشغيل بعض الآبار و عودتها للإنتاج ، والتي تم التحكم فيها باستخدام الوحدة البحرية (PMS Burullus)، مما ساهم في زيادة الإنتاج الكلي .

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركتي رشيد للبترول والبرلس للغاز لمناقشة و اعتماد الموازنة الاستثمارية المعدلة للعام المالي 2024/ 2025 ، والموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، بحسب بيان الوزارة اليوم.

ونوه سمير عن بدء حفر آبار المرحلة الحادية عشرة لتنمية وإنتاج الغاز بغرب الدلتا العميق قبيل منتصف يناير الماضي عقب أيام من اكتمال المرحلة العاشرة، في فترة زمنية قياسية تعد الاقصر بين مشروعين كبيرين في تاريخ عمل الشركة.

موضحاً أنها تستهدف حفر ثلاث آبار أخري ووضعها علي خريطة الإنتاج بمعدل يومي 150 مليون قدم مكعب غاز و 1500 برميل متكثفات، وتم بالفعل الانتهاء من أعمال حفر أول بئرين وجار استكمال مراحل العمل علي ربطهما علي الإنتاج ، حيث من المخطط أن يشهد الربع الثالث من العام الحالي باكورة إنتاج الغاز من هذه المرحلة .

وأشار إلى تسجيل أكثر من 21 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات وقت ضائع خلال عام 2024 بما يعكس التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية وسلامة العمليات، حيث تهتم الشركة بتعزيز مسئولية السلامة وترسيخ مفاهميها من خلال عدة محاور رئيسية تشمل إدارة المقاولين، مراجعة الأعمال قبل التنفيذ، الاستجابة للطوارئ، تقليل الانبعاثات، و تطبيق معايير سلامة العمليات التي تحمي من الحوادث الكبرى .

وأشار خلال استعراضه لموقف اعمال تنمية و إنتاج الغاز بالمياه العميقة بالبحر المتوسط أنها نجحت في وضع آبار المرحلة العاشرة بمشروع تنمية غرب الدلتا العميق WDDM علي خريطة الإنتاج بإجمالي ثلاث آبار بلغ معدل إنتاجها اليومي 160 مليون قدم مكعب غاز و 2000 برميل متكثفات ، واستطاعت الشركة التغلب علي التحديات في تنفيذ المشروع من خلال استغلال المقومات المتاحة و البنية التحتية القائمة لتنفيذه مما أسهم كذلك في رفع الجدوي الاقتصادية للمشروع .

واستمرارا لحرصها علي تطبيق احدث التكنولوجيات في مجال الاستكشاف أوضح أن الشركة تعتزم تنفيذ مسح سيزمي رباعي الأبعاد لأول مرة كتقنية غير مسبوقة في مصر والشرق الأوسط، ما يعزز نجاح خطط الاستكشاف والتنمية المستقبلية.

ولفت الي أن فريق عمل الشركة يعمل علي الدراسات اللازمة للإعداد لمرحلة مستقبلية جديدة لتنمية وإنتاج الغاز في أعقاب المرحلة الحادية عشرة ، فيما تم الانتهاء بالتعاون مع شركة شل العالمية من مشروع لتقييم الفرص والاحتياطيات الغازية في حقول سيميان ، سيينا ، سافير علي أن يمتد ذلك لجميع الحقول بهدف إعداد قائمة جديدة من الفرص القابلة للإستغلال .

و في إطار التزامها بالمسئولية المجتمعية لدعم المجتمع المحلي المحيط بمحافظة البحيرة ، أنهت الشركة خلال عام 2024 مشروع "نور" لتطوير بيئة التعلم، لخدمة أكثر من 1700 مستفيد ، و أطلقت مشروع "حوا" لتمكين المرأة اقتصاديا.

كما تم تصنيع وتوزيع الفي مقعد خشبي للمدارس من الخشب المعاد تدويره إسهاما في تحسين بيئة التعلم علاوة علي دعم ذوي الهمم لتعزيز دمجهم في المجتمع ، بالإضافة إلي المشاركة في مبادرة " وعي " التي تستهدف الطلاب بالمدارس الفنية لتنمية المهارات والتطوير وتعزيز الوعي والتثقيف .

وفي عام 2025، تسعى الشركة لتوسيع نطاق مبادراتها من خلال تطوير العديد من المدارس ، وإطلاق مشروع بيئي متكامل لإدارة المخلفات ، كما تعتزم تنفيذ مبادرات لربط البحث العلمي بالتحديات في مجال الطاقة، و تحسين جودة الحياة للأهالي في المجتمع المحلي .