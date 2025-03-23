20% ارتفاعا في أسعار لعب الأطفال قبل عيد الفطر رغم تراجع الإقبال

كتبت- دينا كرم:

شهدت أسعار لعب الأطفال ارتفاعًا بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في الأسواق، وفقًا لما أكده بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية “لمصراوي".

وأرجع ذلك بسبب زيادة سعر الدولار الجمركي من 31 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة تنمية موارد الدولة بنسبة 10%.

وأوضح صفا أنه يتم تصنيع نحو 20 و25% فقط من الألعاب محليًا، بينما يتم استيراد النسبة الأكبر من الصين، نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنة بدول أخرى.

وأشار إلى أن حجم استيراد مصر السنوي من لعب الأطفال يتراوح بين 66 و70 مليون دولار.

وأشار صفا إلى حجم الإقبال على الشراء متوسط بسبب تداخل المواسم اللي أثر على حركة البيع، حيث من المعتاد أن تشهد هذه الفترة إقبالًا كبيرًا من الأسر لشراء الألعاب لإسعاد الأطفال في العيد، إلا أن هذا الاتجاه تراجع مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف أن تغير اهتمامات الأطفال نحو الألعاب الإلكترونية أثر على مبيعات لعب الأطفال التقليدية، مما دفع المستوردين إلى تقليل الكميات المستوردة، خشية الركود وتكدس البضائع لديهم.

وبالنسبة للأسعار، أوضح صفا أن الألعاب الكبيرة مثل العرائس داخل العلب، والعربات، والمسدسات الكبيرة، وغيرها من الألعاب المعبأة، تبدأ أسعارها من 200 جنيه وتصل إلى 800 جنيه، حسب الحجم والجودة.

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