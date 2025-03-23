ارتفاع أسعار البيض مع اقتراب عيد الفطر.. والشعبة توضح الأسباب

كتبت- دينا كرم:

شهدت أسعار البيض ارتفاعًا في الأسواق خلال الأيام الماضية، مع زيادة الطلب على تحضيرات عيد الفطر، وفقًا لما أكده عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية "لمصراوي".

وأوضح السيد أن أسعار البيض ارتفعت بقيمة تتراوح بين 5 و7 جنيهات للكرتونة ، ليصل سعر البيض الأحمر في المزرعة إلى 160 جنيهًا، بينما يسجل البيض الأبيض 156 جنيهًا، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 170 و 175 جنيهًا.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع يأتي رغم عدم وجود أسباب واضحة، خاصة مع عدم الطلب الكبير بسبب المدارس لأن معظم الأطفال لايذهبون للمدارس في رمضان، مما كان يفترض أن يقلل الطلب على البيض بالتالي انخفاض الأسعار، إلا أن زيادة الإقبال على استخدامه في إعداد كحك العيد والمخبوزات أدت إلى ارتفاع الأسعار.

أما بالنسبة للدواجن، فأكد السيد أنها ما زالت مرتفعة السعر، حيث تسجل 100 جنيه للكيلو في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر 115 جنيهًا، مرجعًا ذلك إلى نقص المعروض بعد بيع كميات كبيرة في بداية رمضان، عندما زاد الإقبال عليها، قبل أن يتحول الطلب تدريجيًا نحو الكعك والبسكويت والأسماك المملحة في النصف الثاني من الشهر.

وأضاف أن أسعار الكتاكيت لا تزال عند مستويات مرتفعة، حيث يتراوح سعر الكتكوت بين 48 و60 جنيهًا.

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