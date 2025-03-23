فيديو- الوليد بن طلال يعد شابا بسيارة فاخرة لكن بشرط وحيد

كتبت- دينا كرم:

وعد الملياردير السعودي، الوليد بن طلال، بإعطاء سيارة لشاب طلب منه المساعدة أثناء قيامه بممارسة الرياضة في إحدى الشوارع.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الملياردير الوليد بن طلال وهو على دراجة يمارس الرياضة في الشارع، حيث همس الشاب في أذنيه لطلب المساعدة، ليرد عليه الوليد بن طلال قائلًا" ريجيم فورًا.. هتسوي ريجيم ولا لأ؟"، ليرد الشاب قائلًا" فورًا بسوي ريجيم"، ليرد الوليد، من متى؟، ليجاوب الشاب من اليوم هبدأ بس تدعمنا بس".

ووعده الوليد بن طلال الشاب الذي طلب منه المساعدة والدعم، بأنه سيدعمه بتقديم سيارة له كدعم ولكن بشرط إذا نحف وقام بعمل ريجيم، حيث طلب من أحد مساعديه أخذ رقم الشاب للتواصل معه في وقت لاحق.

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