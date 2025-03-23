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اليوم.. صرف رواتب للعاملين بالدولة لشهر مارس الحالي

01:38 م الأحد 23 مارس 2025

صرف رواتب العاملين

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كتبت- منال المصري:

تبدأ وزارة المالية اليوم صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين بالدولة فيما سيتم صرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه.

وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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صرف رواتب العاملين بالدولة وزارة المالية
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