

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 23-3-2025 مع بداية التعاملات، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب في مصر انخفض بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 23-3-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4880 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4270 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3660 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2847 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2033 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 151786 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 34160 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.75% إلى نحو 3022 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.