نجيب ساويرس يتوقع وصول أوقية الذهب في السوق العالمية إلى 5 آلاف دولار

كتبت– آية محمد:

توقع رجل الأعمال نجيب ساويرس وصول أوقية الذهب إلى 5 آلاف دولار، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية لبنى علي في برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية.

وأوضح ساويرس أن الذهب ظل لفترة طويلة يتحرك حول مستوى 2500 دولار، لكنه لم يتجاوز 3 آلاف دولار إلا الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يُعتبر حاجزًا نفسيًا.

وأضاف ساويرس أن أوقية الذهب وصلت إلى 3050 دولارًا، متوقعًا مزيدًا من الارتفاع، مبررًا ذلك بالتوترات الدولية والحروب المتزايدة، سواء الحرب في إسرائيل أو في أوكرانيا، أو التوترات التي يسببها الحوثيون في البحر الأحمر، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية التي يتبعها دونالد ترامب، بما في ذلك فرض الغرامات والرسوم الجمركية، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية.

وأوضح ساويرس أن هذه العوامل دفعت المستثمرين إلى الابتعاد عن شراء الأسهم والسندات واللجوء إلى الذهب كملاذ آمن، مما يسهم في استمرار ارتفاع أسعاره.