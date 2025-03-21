"إجراءات التقديم والقبول".. كل ماتريد معرفته عن مبادرة "الرواد الرقميون"

كتبت- آية محمد:

كثرت التساؤلات مؤخرًا حول مبادرة "الرواد الرقميون"، خاصة بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تفاصيل المبادرة وأهدافها.

والرواد الرقميون هي مبادرة مجانية تهدف إلى تأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتكون ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية تفاصيل المبادرة:

مجالات التدريب

تسعى المبادرة إلى توفير التدريب في التخصصات المطلوبة بسوق العمل، وأبرزها: الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والأمن السيبراني، والتصميم والفنون الرقمية.

إجراءات التقديم والقبول

سيكون التقديم رقميًا، وسيفتح باب التقديم على المنصة التي سوف تنشأ لهذا الغرض بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر.

المبادرة ستكون مفتوحة لجميع الفئات العمرية، بمختلف التخصصات الأكاديمية والعملية، ومن كافة محافظات مصر.

كما سيتم تطبيق معايير دقيقة لضمان الشفافية والحياد في إجراءات القبول.

تفاصيل التدريب والإقامة

سيتم توفير إقامة كاملة للمستفيدين في أماكن مجهزة، حيث سيتم استخدام مباني الكلية الحربية بمصر الجديدة لهذا الغرض بعد انتقال الكلية إلى العاصمة الإدارية.

وستوفر المبادرة تدريب تقني، وعلى المهارات الشخصية، واللغة الإنجليزية.

وستشمل كذلك تدريب عملي بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في مصر.

وستوفر المبادرة مسارات للحصول على درجة الماجستير من جامعات عالمية رفيعة الشأن.

كما ستوفر أربعة مسارات تدريبية تتراوح مدتها بين 4 أشهر إلى عامين.

التكلفة والمستهدفون

تسعى المبادرة إلى قبول 5 آلاف طالب سنويًا.

وتصل تكلفة إعداد أماكن الإقامة والدراسة إلى 3 مليارات جنيه.

وتبلغ تكلفة الدورات التدريبية السنوية نحو مليار جنيه.