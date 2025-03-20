توقعات بتحريك أسعار المواد البترولية 10% في أبريل.. كم ستصبح الأسعار؟

كتبت- دينا كرم:

توقع خبراء في قطاع الطاقة "لمصراوي" أن تتحرك أسعار المواد البترولية خلال اجتماع لجنة تحديد أسعار الوقود المقبل والمقرر انعقاده في أبريل، بنسبة لا تتجاوز 10%.

وبحسب ما قالته اللجنة التي تجتمع عادة في كل ربع، -والتي قررت في اجتماعها الأخير في أكتوبر رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار- فإن اجتماعها المقبل سيعقد بعد ستة أشهر، أي في أبريل 2025.

وتوقع دكتور مهندس حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية "لمصراوي"، أن يكون هناك تحريكًا لأسعار المواد البترولية في اجتماع لجنة تحديد أسعار الوقود المقبل المقرر انعقاده في أبريل. ومن المتوقع ألا تتجاوز الزيادة 10%، حيث يتم تحريك أسعار المواد البترولية بناء على 3 عوامل وهي: السعر العالمي للنفط، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى التكاليف المباشرة وغير المباشرة، مثل تكاليف النقل والتكرير والتوزيع.

وأضاف أن هذا التحريك من المتوقع أن يتم نظراً لمرور الـ6 أشهر على آخر تحريك للأسعار، وفق ما صرح به رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي في أكتوبر الماضي.

وبعد آخر تحريك لأسعار المواد البترولية في أكتوبر الماضي، أصدر مجلس الوزراء بيانا قال فيه مدبولي إنه "بالتنسيق مع وزير البترول ووفق دراسات أجرتها الحكومة، ترتبط باستهداف ضبط التضخم، فقد تم التوافق مع إعلان الزيادة الأخيرة في المواد البترولية على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الأشهر الستة القادمة، من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن هذا العام من المتوقع أن تنعقد اللجنة 3 مرات الأولى في أبريل والثانية في يوليو والثالثة في أكتوبر، ومن المتوقع أن يكون قرار اللجنة في الثلاث اجتماعات بتحريك أسعار المواد البترولية 10% وذلك تمهيداً لإلغاء الدعم بنهاية العام.

واتفق معه مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، قائلا إنه من المتوقع أن يتم تحريك أسعار الوقود خلال اجتماع اللجنة المقبل بنسب لا تتجاوز 10%، حيث من المتوقع أن يتم تحريك الأسعار بشكل تدريجي خلال العام الجاري حتى تصل إلى إلغاء الدعم بالكامل مع نهاية 2025.

وبحسب النسبة التي توقعها المصادر فإذا كانت الزيادة في الاجتماع المقبل لا تتجاوز 10% فمن المتوقع أن تكون هذه الزيادة الجديدة:

بنزين 95 الذي يسجل حالياً 17 جنيها، فمن المتوقع ألا تزيد الزيادة في الاجتماع المقبل عن 1.70 جنيه.

بنزين 80 الذي يسجل حالياً 13.75 جنيه، من المتوقع ألا تزيد زيادة الاجتماع المقبل عن 1.35 جنيه.

بنزين 92 الذي يسجل حالياً 15.25 جنيه، من المتوقع ألا تزيد زيادة الاجتماع المقبل عن 1.50 جنيه.

سولار الذي يسجل حالياً 13.5 جنيه حالياً، ألا تزيد زيادة الاجتماع المقبل عن 1.50 جنيه.

كانت لجنة تسعير المواد البترولية رفعت أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، في أكتوبر الماضي. وكانت هذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي، برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس الماضي، مع تعهد مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.