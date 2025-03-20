"لا شراء ولا بيع".. الركود يضرب سوق الذهب بعد قفزة الأسعار

كتبت- آية محمد:

قال خبراء الذهب خلال حديثهم مع مصراوي، إن سوق الذهب بالسوق المحلية يشهد ركودًا الفترة الحالية، وارجعوا ذلك إلى ارتفاع الأسعار المحلية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية.

وكان الذهب العالمي ارتفع بنحو 1.78% إلى 3049 دولار للأونصة ليعزز من مكاسبه عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه أمس.

وذلك قبل أن ينخفض خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.38 إلى نحو 3036 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي"، إن سوق الذهب يشهد ركودًا في الفترة الأخيرة.

وأوضح نجيب أنه من المفترض أن تنتعش حركة البيع والشراء تلك الفترة بسبب عيد الأم واقتراب عيد الفطر المبارك، ولكن على الرغم من ذلك فإن الإقبال ضعيف ولا يتخطى الـ 15%.

وأرجع نجيب ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية فلم يعد لدى المواطنين القدرة على شراء الذهب بسبب عدم توفر السيولة الكافية لديهم.

وتوقع نجيب زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حيث إن زيادة الطلب على الذهب تؤدي عادةً إلى ارتفاع أسعاره.

وقال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن الإقبال تلك الفترة يعد ضعيفًا، متوقعًا زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة مع اقتراب عيد الفطر.

وأوضح فرج أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار يحرص البعض على شراء الذهب، كما تحرص المصانع والورش على صناعة المشغولات ذات الأوزان الخفيفة والأسعار المتوسطة لتناسب جميع الفئات.

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