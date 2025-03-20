بعد إعلان السير في إجراءات قيد " فاليو " بالبورصة .. ماذا نعرف؟

كتبت- أمنية عاصم:

تسير مجموعة إي إف چي القابضة في إجراءات قيد شركة يو للتمويل الاستهلاكي، المعروفة بعلامتها التجارية " ڤاليو " التي تعد من أكبر شركات الرقمية في التمويل الاستهلاكي في السوق المصري.

ماذا نعرف؟

في 2017 انطلقت "فاليو" الشركة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، وتقدم باقةً من الخدمات المالية للأفراد والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تقدم "فاليو"خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وأكثر من 2,000 موقعًا إلكترونيًا، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية.

وتقدم الشركة أيضًا، مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرامج القروض النقدية والادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» و«أكيد» وصولاً إلى «Ulter» و«Flip».

وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة "ڤاليو بيزنس"، كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزًا.

تحقق شركة ڤاليو حصة سوقية بلغت تقريباً 24% في مصر. ومنذ تأسيسها، ومولت 7.8 مليون صفقة شراء استهلاكي.

وقد حصلت "ڤاليو " مؤخراً على رخصة التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، مما يعكس التزامها العميق بتقديم حلول مبتكرة وجديدة في السوق.

مراحل القيد

1. إعادة هيكلة شركة يو بحيث تتملك مجموعة إي اف چي القابضة نسبة 20.488% من رأسمال شركة يو بشكل مباشر.

2. دعوة الجمعية العامة العادية لمجموعة إي اف چي القابضة للنظر في استخدام جزء من أرباح مجموعة إي اف چي القابضة القابلة للتوزيع بناء على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لتوزيعها على المساهمين عن طريق التوزيع في صورة أسهم في شركة يو بما يعادل نسبة الـ20,488% المشار إليها أعلاه (بدلاً من الكوبون النقدي)، وذلك بغرض تداول شركة يو في البورصة المصرية بعد إنهاء إجراءات قيدها في البورصة المصرية وتسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول.

3. الموافقة على قيد أسهم شركة يو بالبورصة المصرية ثم إنهاء إجراءات تسجيلها بالهيئة واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول، تمهيداً لتداول أسهمها بالبورصة المصرية بناء على تقرير الإفصاح بغرض التداول الذي سيقدم للهيئة للاعتماد.

ويذكر أنه بعد إتمام إجراءات إعادة الهيكلة والتوزيع وبدء التداول المشار إليها أعلاه، ستظل مجموعة إي اف چي القابضة مالكة لنسبة 67% على الأقل في شركة يو – بشكل غير مباشر – من خلال شركاتها التابعة.

وقد أحيط مجلس الإدارة علماً بتقرير القيمة العادلة لسعر سهم شركة "فاليو" المعد من قبل المستشار المالي المستقل، شركة كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (BDO)، والمعتمد من الجمعية العامة لشركة يو، والذي حدد القيمة العادلة للشركة بقيمة 15.586 مليار جنيه وذلك علماً بأن تقرير القيمة العادلة استرشادي.

وسوف يتم تداول أسهم شركة "فاليو" وتحديد سعر الفتح والحدود السعرية لأول جلسة تداول وفقا للآلية المعمول بها بالبورصة المصرية.