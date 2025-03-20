انخفاض الزيت وارتفاع الدقيق.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الزيت، والعدس، والدواجن، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار السكر، والدقيق، والفول، والجبن الرومي، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.94 جنيه، بزيادة 49 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.2 جنيه، بزيادة 1.54 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.76 جنيه، بزيادة 1.28 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 88.02 جنيه، بتراجع 2.96 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.41 جنيه، بزيادة 1.97 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.30 جنيه، بزيادة 92 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 63.27 جنيه، بتراجع 1.18 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.33 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 105.15 جنيه، بتراجع 2.25 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.21 جنيه، بزيادة 84 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 117.47 جنيه، بتراجع 1.84 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.6 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو الفول السائب: 50.35 جنيه، بتراجع 75 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 135.73 جنيه، بتراجع 2.76 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 270.12 جنيه، بزيادة بزيادة 1.2 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.73 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 97.66 جنيه، بتراجع 2.47 جنيه.