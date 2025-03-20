كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 20-3-2025 مع بداية التعاملات، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 20-3-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4903 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4290 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3678 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2860 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2043 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 152496 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 34320 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20% إلى نحو 3028 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.