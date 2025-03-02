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الرسوم الجمركية الأميركية على المكسيك وكندا تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء القادم

09:12 م الأحد 02 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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كتبت- دينا كرم:

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، اليوم الأحد إن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، وفقا لما نشرته "CNN الاقتصادية".


وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن الرئيس دونالد ترامب سيحدد مستوياتها الدقيقة.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على السلع المكسيكية والكندية و10 % إضافية على الواردات الصينية لتدخل الرسوم على الدول الثلاث حيز التنفيذ في 4 مارس.

والمكسيك والصين وكندا هم أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لأميركا، ويمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية على الدول الثلاث إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين الأميركيين، وخاصة في وقت يحاول فيه الفيدرالي كبح جماح التضخم بشتى الأدوات الممكنة.

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