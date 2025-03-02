الذهب يخسر 100 جنيه في أسبوع.. ما أسباب الهبوط المفاجئ؟

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي في مصر بشكل مفاجئ بنحو 100 جنيه خلال أسبوع ليسجل عيار 21 نحو 4045 للجرام خلال تعاملات اليوم، مقابل 4145 للجرام في الأحد الماضي.

وأرجع نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا "لمصراوي"، انخفاض الذهب في السوق المحلية إلى تراجعه عالميًا حيث هبط السعر الذهب العالمي على مدار أسبوع نحو 78 دولار للأوقية، ليسجل سعر الأوقية حاليًا 2858 دولارًا للأوقية، مقابل 2936 دولارًا للأوقية الأحد الماضي.

وأشار نجيب إلى أن سعر الذهب في مصر يتأثر بسعر الذهب العالمي، وذلك لأننا سوق مفتوح للخارج لذا أي تحركات مرتفعة في البورصة العالمية ترفع السعر في السوق المصري، والعكس صحيح.

وأرجع نادي انخفاض سعر الذهب عالميًا إلى العرض والطلب عليه، بالإضافة إلى تأثره بالأحداث العالمية الاقتصادية والسياسية.

وتوقع نجيب، أن يرتفع السعر مرة أخرى إلى مستوى 4100 بعد مرور النصف الأول من رمضان، لتأثره باستعداد الأفراد لمناسبات مثل الخطوبة والزواج.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4045 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3467 جنيهًا للجرام، وسعر الذهب عيار 14 نحو 2697 جنيهًا للجرام، وسعر الذهب عيار 24 نحو 4623 جنيهًا للجرام.

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