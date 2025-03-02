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المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد بنسبة 0.81% بنهاية أول جلسات رمضان

02:34 م الأحد 02 مارس 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.81% عند مستوى 30857 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد.
وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.05%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.21%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 21.32 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 16.92 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 4.4 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.07% عند مستوى 30610 نقطة، بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.

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البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70
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